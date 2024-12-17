Объятия и поцелуи: Джастин Бибер показал совместные фото с женой

Певец опубликовал в Сети серию фото, чем очень порадовал своих фолловеров.
30-летний певец Джастин Бибер сейчас почти не выходит в свет и не появляется в соцсетях. Он даже пропустил вечеринку, посвященную 28-летию его жены Хейли, которая состоялась 22 ноября. Поклонники пары были этим очень озадачены.
Однако, как выяснилось, у пары все хорошо. В своем Instagram Джастин поделился серией совместных с супругой снимков. На них они позировала во время объятий и поцелуев.
Где были сделаны фотографии, Бибер не сообщил.
На одном из кадров Хейли позирует в красном платье с цветком на плече.
Отметим, в августе этого года Хейли и Джастин Биберы стали впервые родителями. У них родился сын, которого они назвали Джек Блюз. О своей беременности звезда сообщила в мае, показав фотосессию, в которой позировала в белом кружевном платье.
Ранее, напомним, Хейли Бибер посетила открытие магазина Residence Los Angeles в наряде трендового цвета. Знаменитость надела бархатный костюм от бренда Saint Laurent из коллекции осень-зима 2002, который дополнила капроновыми колготками, слингбэками от Saint Laurent, черной кофтой и небольшой сумкой от Prada.
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