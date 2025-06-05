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Объятия и поцелуи: Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц вместе снялись для глянца
Известные супруги поучаствовали в интересной фотосессии для популярного глянца.
30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера — Никола Пельтц — и ее муж — 26-летний Бруклин Бекхэм — стали звездами нового выпуска немецкой редакции журнала Glamour.
На обложке глянца Никола позировала в черном мини-платье от Norma Kamali, а Бруклин — в бомбере и брюках от Versace.
В интервью журналу пара рассказала о любви, своей свадьбе и личной жизни вне соцсетей.
«Когда я впервые увидел Николу на фестивале Coachella, я был сразу же очарован ее красотой, ее теплотой, ее харизмой. Хотя это был всего лишь мимолетный момент, он остался со мной надолго», — рассказывает Бруклин о их первой встрече. А Никола добавляет: «Наша встреча была короткой, но особенной. У меня был парень, у Бруклина была девушка, но я сразу почувствовала его очарование. Он сделал несколько моих фотографий и остался в моем сердце задолго до того, как мы по-настоящему узнали друг друга».
«Мы обручились через шесть месяцев. Но у Бруклина было кольцо на несколько месяцев раньше», — делится Никола, а ее супруг добавляет: «Я понял через три месяца, что хочу жениться на ней. Но из-за COVID я хотел подождать, чтобы наши семьи были с нами. Мы хотели устроить большую свадьбу, но в то же время обезопасить всех».
«Мы были в клубе с друзьями, но атмосфера была не та. Поэтому мы просто пошли на пляж, только мы вдвоем», — рассказала Никола о первом свидании с будущем мужем.
«Мы самые счастливые, когда просто сидим на диване с нашими собаками, смотрим фильм или просто ужинаем. Вместе ходим в спортзал — это новое занятие, но нам оно нравится», — поделилась Пельтц.
Отметим, Никола и Бруклин объявили о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор.
Однако несмотря на идиллию между супругами, в их отношениях с родителями Бруклина не все так гладко. На празднование 50-летия Дэвида Бекхэма они не пришли. В прессе и среди поклонников обсуждалось несколько причин такого поступка парня, одной из которых является конфликт между Бруклином и его младшим братом Ромео, который встречается, по слухам, с бывшей девушкой первого.