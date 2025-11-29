Очаровала всех не только платьем, но и сложной прической: Аня Тейлор-Джой появилась на кинофестивале

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой стала одной из членов жюри Международного кинофестиваля в Марракеше, который продлится с 28 ноября по 6 декабря. На красной дорожке в рамках мероприятия она блистала в длинном вечернем платье необычного оттенка и дизайна.

Юбка платья Ани была из легкой шифоновой плиссированной ткани, а у лифа не было бретелек и он выполнен из блестящей ткани и украшен цветами на линии декольте. Это лаконичное платье актриса дополнила туфлями в тон, украшениями от бренда Tiffany & Co., а также макияжем.

Однако внимание привлекло не только платье Тейлор-Джой, но и ее прическа. На голове у актрисы были замысловатые завитки уложенные в высокую прическу в стиле выпускницы.

Днем ранее Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в кастомном длинном платье черного цвета от Dior из новой коллекции весна-лето 2026, которую создал креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон.

