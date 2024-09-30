Очаровательная девочка: 13-летняя дочь Виктория и Дэвида Бекхэм под прицелом фотографов

У Виктории и Дэвида Бекхэм четверо детей - три сына и только одна дочь - Харпер. Девочке в этом году исполнилось 13 лет и она стала очень похожа на своего знаменитого отца-футболиста.

Семью заметили в Париже, когда они покидали роскошный отель в центре города. Дэвид и Харпер шли к машине держась за руки. Девочка надела в тот день серый джемпер и светлые широкие джинсы. Также на ней были белые кроссовки, а в руке белая сумка Bottega Veneta узлом. Волосы Харпер распустила и также надела подвеску с названием бренда Dior.

Ее знаменитый отец отдал предпочтение образу шоколадного цвета. На Дэвиде была кожаная куртка, полосатые штаны и светлый гольф. В руке спортсмен нес большую сумку Birkin от Hermes.

Харпер Бекхэм с отцом / Фото: Getty Images

В Париж семья Бекхэм прилетела на несколько дней, поскольку там в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции Виктории на сезон весна-лето 2025. После шоу семью заметили на улице. Дэвид также шел рядом с дочкой, укрывая ее от дождя. Харпер на шоу мамы пришла в нежно-розовом платье.

Харпер Бекхэм с отцом / Фото: Getty Images

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