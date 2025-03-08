Очаровательная девочка: 13-летняя дочь Виктория и Дэвида Бекхэм сходила на модный показ

Семья появилась на показе бренда Victoria Beckham сезона осень-зима 2025-2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Дочь Виктория и Дэвида Бекхэм - 13-летняя Харпер - попала под прицелом фотографов в Париже. Девочку сфотографировали, когда она в сопровождении своего отца-футболиста покидала модный показ новой коллекции своей матери на сезон осень-зима 2025-2026. Харпер и ее старшие братья посетили шоу, чтобы поддержать Викторию.

На юной моднице было длинное шелковое платье на бретельках, выполненное в шоколадном цвете. Наряд она носила в сочетании с мюлями белого цвета, шоколадной сумкой в цвет наряда, а также множеством золотых лаконичных украшений. Волосы Харпер распустила.

Харпер Бекхэм с отцом / Фото: Getty Images

Ранее того же дня ее также заметили с отцом. Харпер и Дэвид держась за руки выходили из машины и направлялись в свой отель в центре Парижа.

Харпер Бекхэм с отцом / Фото: Getty Images

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