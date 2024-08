Очаровательная девушка: Сабрина Карпентер пришла на интервью в голубом костюме от Gucci

Американская поп-звезда - 25-летняя Сабрина Карпентер, которую многие полюбили за ее хиты Espresso, Please Please Please и Feather, появилась на программе Ночное шоу с Джимми Фэллоном.

Сабрина пришла на интервью в гламурном и трендовом наряде - голубом вязаном костюме от Gucci с коллекции осень-зима 2024. На ней был кардиган и мини-шорты, вещи украшали пайетки.

Носила этот костюм Сабрина в сочетании с босоножками на огромной платформе и с несколькими украшениями.

Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Волосы девушка уложила в свою фирменную объемную прическу и сделала нежный макияж, который тоже уже стал ее визитной карточкой.

Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Затем Сабрина выступила со своим хитом Please Please Please в черном эффектном платье с пайетками и декольте.

Ранее красавица неоднократно надевала наряды от украинского бренда Frolov с сердцами-вырезами, стразами и камнями.

