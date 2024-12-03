Очаровательная Эль Фэннинг в платье с полупрозрачной юбкой от Dior позировала на церемонии

26-летняя актриса пришла на кинособытие в пастельно-бирюзовом наряде, который ей очень шел.

Эль Фэннинг посетила церемонию вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке в очаровательном аутфите.

Перед фотокамерами она предстала в пастельно-бирюзовом платье макси от бренда Dior, которое состояло из интересного плетеного топа на тонких бретельках-косичках и полупрозрачной плиссированной юбки.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Фэнниг собрала волосы в гладкий хвост с ровным пробором, сделала нежный макияж с акцентом на черных стрелках, придавших ее глазам выразительности.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Эль дополнила аутфит украшениями от Cartier: шею она украсила цепочкой с подвеской, запястья – бриллиантовыми браслетами, а пальцы – кольцами с камнями.

Напомним, Эль Фэннинг надела на фотоколл стильный серый костюм оверсайз от бренда Bottega Veneta.

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