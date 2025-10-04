ТСН в социальных сетях

Очаровательная Харпер и стильные Круз с Ромео: дети Виктории Бекхэм пришли поддержать ее на Неделе моды

В пятницу, 3 октября, состоялся показ британского модельера Виктории Бекхэм. Шоу прошло в Париже в рамках Недели моды.

Юлия Каранковская
Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм

Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Поддержать Викторию пришла ее большая семья, однако старший сын Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц не появились на шоу матери из-за продолжающейся вражды.

В день шоу папарацци запечатлели Дэвида Бекхэма, сына Ромео и дочь Харпер, выходящие из отеля в пятницу. Круза Бекхэма также подловили, идущим рука об руку с его девушкой Джеки Апостол.

Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Ромео, Харпер и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Красавица Харпер надела на показ нежно-розовое платье и как всегда шла под руку с отцом, который выбрал для показа жены элегантный костюм. Ромео был одет а трендовую майку белого цвета, кожаную куртку и мешковатые брюки.

А вот Круз выбрал белую футболку с принтом, длинное кимоно и брюки. Красавица Джекки отдала предпочтение элегантному длинному черному платью.

Круз Бекхэм и Джеки Апостол / © Getty Images

Круз Бекхэм и Джеки Апостол / © Getty Images

Викторию также в тот день сфотографировали. Модельер надела на показ своего бренда весна-лето 2026 серый стильный костюм.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

