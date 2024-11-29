Очаровательная Кейт: вспоминаем пять самых гламурных и мерцающих платьев принцессы

Праздничный зимний сезон - это всегда время, когда начинаешь обращать внимание на более яркие и гламурные наряды, чем обычно. А одна из тех, у кого идеальный вкус на подобные вещи - принцесса Уэльская.

Она всегда славилась своим утонченным стилем и мы в восторге от блестящих и изысканных праздничных нарядов, которые она выбирает для своих светских появлений на публике. Поэтому предлагаем вспомнить пять гламурных платьев принцессы.

Платье с рукавами три четверти

Гламурный изумрудный наряд с рюшами принцесса надевала не один раз, но больше всего она запомнилась в нем на мероприятии в Ирландии. Это платье от известного британского бренда Vampire’s Wife, модель пользуется огромной популярностью среди других знаменитостей.

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Розовое платье с рукавами флаттер

В 2022 году во время тура по странам Карибского моря, Кэтрин продемонстрировала одно из своих самых красивых нарядов - гламурное розовое платье от Vampire’s Wife. Это был ослепительный наряд из металлизированной розовой ткани. Модель называется Light Sleeper, а под вспышками камер ткань наряда меняет цвет.

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Getty Images

Золотое платье-кейп

Это один из самых знаменитых образов принцессы, который она надела на премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году. Платье-кейп создано британским брендом Jenny Packham, с которым Кейт давно сотрудничает.

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Длинное зеленое платье

Этот гламурный наряд принцесса выбрала для для представления в Королевском Альберт-Холле, в Лондоне, куда пришла в 2021 году со своим мужем Уильямом. Это было кастомное платье от Jenny Packham, украшенное камнями.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Красное платье с прозрачными рукавами

Этот наряд британская принцесса тоже надевала несколько раз, даже появлялась в нем в рождественском видео. Но впервые мы его увидели на ней во время государственного приема в январе 2020 года в Букингемском дворце. Наряд был от Needle & Thread.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

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