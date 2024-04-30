Очаровательные девочки: Николь Кидман впервые вышла на красную дорожку с дочерьми

У актрисы большая и любящая семья, которая пришла поддержать ее в важный и знаковый день.

Голливудская звезда австралийского происхождения - 56-летняя Николь Кидман - посетила 49-ю ежегодную церемонию вручения премии AFI Life Achievement Award, которая состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году мероприятие было посвящено Николь и ее выдающимся достижениям в актерской карьере.

Звезда вышла на красную дорожку в роскошном длинном золотом платье от Balenciaga, у которого были широкие бретельки, шлейф и декольте-сердце. Также платье было полностью расшито пайетками.

Выглядела звезда изумительно, а поддержать ее пришла вся любящая семья - муж, дети, племянники и сестра.

Николь Кидман и ее семья / Фото: Getty Images

Однако главное внимание на этой церемонии все же досталось не столько Николь, как ее двум очаровательным дочерям - 15-летней Сандэй Роуз и 13-летней Фэйт Маргарет.

Николь Кидман и ее семья / Фото: Getty Images

Девочки надели на церемонию красные платье с длинными юбками, распустили волосы и надели украшения - у обеих на шее были лаконичные колье с бриллиантами.

Николь Кидман и ее семья / Фото: Associated Press

Для Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет это было первое такое появление на красной дорожке с мамой-звездой, хотя ранее они неоднократно попадали под прицел папарацци и даже снимались в массовке в некоторых фильмах с участием своей мамы, например, популярном сериале "Отыграть назад".

Но также у актрисы есть еще двое детей, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. После развода пары в 2001 году дети остались с Крузом, и с того времени Николь с ними практически не общалась. Поддерживают ли уже взрослые дети хоть какую-то связь с приемной матерью, неизвестно.

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