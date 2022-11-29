Очень давно не видели: звезда "Анатомии страсти" Кэтрин Хейгл появилась на публике

Кэтрин Хейгл, прославившаяся благодаря роли в популярном медицинском сериале "Анатомия страсти", крайне редко бывает на светских тусовках или мероприятиях, поэтому ее появление в Нью-Йорке немного удивило.

Актриса оделась очень ярко и эффектно для шоу Today. На Кэтрин было трикотажное платье насыщенного тыквенного оттенка от бренда Halston.

Наряд обтягивал фигуру звезды, имел высокую горловину и открытые плечи. Дополняли этот образ красная сумка от Hermes, белые сапоги-трубы, объемная укладка и серьги в ушах.

Кэтрин Хейгл / Фото: Getty Images

После съемок в программе Кэтрин переодела и уходила из студии уже в другом луке - красном брючном костюме и прозрачных туфлях со стразами. Жакет звезда надела на голое тело, из-за чего немного было видно ее белье, а вот на штанинах были разрезы, которые смотрелись очень интересно.

Кэтрин Хейгл / Фото: Getty Images

На шоу Хейгл пришла, чтобы прорекламировать второй сезон сериала "Улица Светлячков", где сыграла вместе с Сарой Чок.

Сюжет сериала Netflix рассказывает о двух лучших подругах Талли и Кейт, которые неразлучны со школьных времен: они поддерживают друг друга в горе и в радости уже не первый десяток лет.

Напомним, слава у Кэтрин не лучшая, и актрисе приписывали звездную болезнь. Якобы из "Анатомии страсти" она ушла именно из-за ужасного характера, но сама она утверждала, что ушла из мыльной оперы из-за детей и семьи - у нее и ее мужа Джоша Келли трое детей - две удочеренные девочки и родной сын. Семейными снимками актриса часто делится в Instagram.

Читайте также: