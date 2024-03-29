Очень дешевое: Ева Лонгория назвала стоимость своего эффектного платья на красной дорожке в Каннах

Актриса, доказала, что не обязательно тратить большие деньги, чтобы выглядеть великолепно.

Ева Лонгория сейчас появляется на красных дорожках в самых потрясающих и дорогих нарядах, но так, конечно же, было не всегда. В 2005 году актриса дебютировала на Каннском кинофестивале - звезда "Отчаяных домохозяек" посетила показ фильма "Где скрывается правда" канадского режиссера Атома Эгояна.

На мероприятии звезда появилась в эффектном золотом трикотажном платье с бретелькой-халтером. Платье было выполнено из блестящей ткани и имело красивую отделку на декольте и подоле. Сама актриса на своей странице в Instagram призналась, что стоимость этого наряда была всего 40 долларов.

"Платье за 40 долларов, которое я носила на своей первой красной дорожке в Каннах. Доказательство того, что дело не в платье, а в женщине, которая его носит!", - написала звезда.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также у наряда была голая спина, которую украшала шнуровка.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

А спереди у него было не очень глубокое V-образное декольте.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лук Лонгория тогда дополнила гламурным клатчем, золотистыми босоножками и массивными браслетами на руках.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Читайте также: