Очень эффектно и смело: звезда The Pussycat Dolls позировала на красной дорожке в платье с вырезами

Образ знаменитость дополнила только высокими перчатками, чтобы не отвлекать внимание от необычного платья.
В Лондоне состоялась одна из самых престижных британских премий BRIT Awards, где ежегодно вручают награды в области поп-музыки. Мероприятие посетило много знаменитостей, среди которых была и участница группы The Pussycat Dolls, а также ведущая на радио Эшли Робертс.
Звезда появилась на красной дорожке в черном длинном платье от Mônot. Сексуальное платье имело сложный крой с множеством вырезов под грудью и на талии. Американская пройма и высокий разрез сбоку тоже добавляли этому наряду оригинальности и смелости.
Образ Эшли завершила высокими кожаными перчатками, лаконичными босоножками, укладкой и довольно сдержанным нюдовым макияжем. Таким образом ничего не отвлекало от эффектного платья.
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