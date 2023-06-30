Очень элегантная: Дженнифер Лоуренс на съемках рекламы люксового бренда в Нью-Йорке

Пока что не разглашается, с каким именно брендом она сейчас сотрудничает, но, похоже, что это будет реклама часов.

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс в перерыве между съемками в кино приступила к работе над новой рекламой. Звезду заметили папарацци во время съемок в Нью-Йорке.

Ранее предполагалось, что она снимается в рекламе бренда Dior, но, похоже, \все же это будет швейцарский люксовый производитель часов Longines.

Перед камерами звезда появилась сначала в мини-платье с длинными рукавами и открытой спиной, вероятно, от бренда The Row. Также на ней были солнцезащитные очки Ray-Ban и мюли от Manolo Blahnik.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Также Дженнифер появилась на публике в длинном платье миди с открытой спиной от The Row.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Темно-синий наряд имел отворот на декольте, а дополнила она образ теми же мюлями, укладкой, нежным макияжем и часами Longines.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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