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Очень элегантная: Кейт Бланшетт посетила гала-концерт "Женщина года"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
947
Время на прочтение
1 мин
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Очень элегантная: Кейт Бланшетт посетила гала-концерт "Женщина года"

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В этом наряде звезда выглядела потрясающе.

Актриса Кейт Бланшетт появилась среди гостей ежегодного гала-концерта Time "Женщина года" в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось в Международный женский день, который отмечается 8 марта.

На красную дорожку оскароносная актриса вышла в элегантном черном костюме, который состоял из жакета с короткими рукавами и классических брюк со стрелками. Жакет украшали шелковые лацканы, широкие пуговицы, а также на плечо она прикрепила синюю ленту от ЮНИСЕФ с надписью #WithRefugees ("С беженцами") - в знак солидарности с людьми, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Завершили этот образ черные туфли-лодочки, макияж, идеальная укладка и роскошное украшение с жемчугом и большим зеленым камнем.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Также Кейт в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в картине "Тар". Ранее она эту награду уже получала дважды. Церемония награждения Американской академии состоится 13 марта. 

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Дата публикации
Просмотры
947
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