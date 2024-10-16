Очень элегантная: Ники Хилтон появилась в черном бархатном платье с американской проймой

Светская львица выглядела гламурно и женственно в этом простом платье.

У младшей сестры скандальной и эпатажной Пэрис Хилтон - 41-летней Ники - октябрь оказался очень насыщенным и загруженным месяцем, ведь светская львица посетила несколько мероприятий, продемонстрировав свою любовь к гламуру и роскоши.

Миллионерша посетила вечеринку в честь 40-летия Fashion Group International Night of Stars, которая прошла в отеле Plaza Hotel в Нью-Йорке. На красную дорожку Ники вышла в длинном приталенном бархатном платье.

У наряда был халтер и американская пройма, а дополнила она свой лаконичный образ только прической и макияжем с красной помадой на губах.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ранее на светских вечерах она также продемонстрировала черные платья. На вручении премии журнала Glamour "Женщина года" Ники надела на красную дорожку черное коктейльное платье с аппликациями в виде больших бантов. Наряд был от бренда Rebecca Vallance-Gasan, имел глубокое декольте, тонкие бретельки и был украшен бантом со стразами на груди.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

А вот на осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета она выбрала однотонное черное платье от бренда Oscar de la Renta с пышной юбкой.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Кстати, совсем недавно - 5 октября - Ники отпраздновала день рождения и ее сестра Пэрис устроила ей роскошный праздник. Пэрис организовала дома салон красоты, приглашает косметологов, а торт со свечками Ники вынесли ее дочери. Затем состоялась вечеринка с гостями и подарками. Милым видео с праздника Хилтон поделилась в соцсети.

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