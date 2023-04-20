Очень элегантная: Сара Мишель Геллар появилась на фестивале в Каннах в наряде с глубоким декольте

Она выбрала наряд с модным декором в виде 3D-цветов.
Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на мероприятии в Каннах - Canneseries 2023 - это Международный фестиваль сериалов, который уже традиционно прошел на Лазурном берегу.
Актриса приняла участие в церемонии закрытия этого фестиваля. Перед камерами она появилась в потрясающем образе - черном платье без бретелек и с очень глубоким V-образным декольте.
Наряд идеально сидел на фигуре звезды, а вот его подол украшал декор в виде объемного тюля и 3D-цветов. Дополнила образ Сара Мишель сатиновым клатчем-коробкой, туфлями-лодочками и несколькими украшениями с бриллиантами.
В макияже она сделала акцент на красную помаду на губах, а волосы собрала в пучок.
Кстати, с пустыми руками Геллар не уехала из Франции, поскольку получила награду Canal Plus Icon.
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