Очень элегантная: Сара Мишель Геллар появилась на фестивале в Каннах в наряде с глубоким декольте

Она выбрала наряд с модным декором в виде 3D-цветов.

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на мероприятии в Каннах - Canneseries 2023 - это Международный фестиваль сериалов, который уже традиционно прошел на Лазурном берегу.

Актриса приняла участие в церемонии закрытия этого фестиваля. Перед камерами она появилась в потрясающем образе - черном платье без бретелек и с очень глубоким V-образным декольте.

Наряд идеально сидел на фигуре звезды, а вот его подол украшал декор в виде объемного тюля и 3D-цветов. Дополнила образ Сара Мишель сатиновым клатчем-коробкой, туфлями-лодочками и несколькими украшениями с бриллиантами.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

В макияже она сделала акцент на красную помаду на губах, а волосы собрала в пучок.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Кстати, с пустыми руками Геллар не уехала из Франции, поскольку получила награду Canal Plus Icon.

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