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Очень элегантная: звезда сериала "Анатомия страсти" пришла на модный показ с 8-летней дочерью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Очень элегантная: звезда сериала "Анатомия страсти" пришла на модный показ с 8-летней дочерью

Эллен Помпео / Фото: Associated Press

Это впервые звезда взяла дочь на светское мероприятие, обычно она держит личную жизнь и семью подальше от прессы и публики.

Американская актриса Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в популярном медицинском телесериале "Анатомия страсти", где она снималась с 2005 по 2022 год, решила посетить модное шоу бренда Michael Kors.

Показ коллекции осень-зима 2023 проводился в Нью-Йорке в рамках Недели моды.

Перед камерами Эллен появилась в компании своей средней дочери - 8-летней Сиенны. 53-летняя звезда надела на фэшн-шоу полностью кремовый лук, в котором сочетала оригинальную юбку с бахромой и водолазку. На плечи телезвезда накинула классическое пальто, а вот из аксессуаров отдала предпочтение бежевым туфлям-лодочкам, широкому поясу с золотой пряжкой и клатчу. Волосы она подкрутила в легкие волны, а на лице сделала лаконичный макияж с нежной помадой и коричневыми тенями.

Эллен Помпео и Сиенна / © Associated Press
Эллен Помпео и Сиенна / Фото: Associated Press

Малышка Сиенна надела мини-юбку со стразами, белую блузу и кофту на молнии из экомеха. Также на ней были колготки и ботинки на шнурках. Волосы девочке заплели в стильные косички.

Эллен Помпео и Сиенна / © Associated Press
Эллен Помпео и Сиенна / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1033
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