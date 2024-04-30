Очень гламурная и яркая: 73-летняя Джейн Сеймур вышла на красную дорожку церемонии

В Лос-Анджелесе состоялась 49-я церемония вручения премии AFI Life Achievement Award, которая в этом году была посвящена актрисе Николь Кидман. Помимо самой виновницы торжества на красную дорожку также вышла 73-летняя актриса Джейн Сеймур, прославившаяся ролью в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Несмотря на почтенный возраст, Сеймур продолжает вести активную светскую жизнь, сниматься в кино и посещать мероприятия. В этот раз она появилась на публике в гламурном платье с декольте-сердцем, которое полностью было расшито пайетками.

Платье также было приталеного фасона, но на юбке его украшали большие воланы, которые придавали наряде романтичности. Дополнила она платье гламурными босоножками на каблуках и со стразами, любимой прической с распущенными волосами, а также несколькими бриллиантовыми украшениями - колье, браслетом и серьгами.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Сама же Кидман посетила мероприятие со своей семье - мужем, детьми, сестрой и племянниками. Особое внимание публики привлекли две дочери-красавицы Николь - 15-летней Сандэй Роуз и 13-летней Фэйт Маргарет, которые вышли к фотографам в красных платьях. На красную дорожку с дочерьми актриса вышла впервые.

Николь Кидман и ее семья / Фото: Getty Images

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