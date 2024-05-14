Очень гламурная: модный блогер Леони Ханне появилась с сумкой, как у Кэрри Брэдшоу

Модница вышла на публику с сумкой, которая скоро также появится в сериале.

Известный немецкий блоггер Леони Ханне появилась на показе круизной коллекции бренда Gucci, который прошел в Лондоне. Для этого мероприятия она подобрала белое мини-платье без бретелек с довольно смелым декольте и трапециевидной юбкой. Талия у платья была завышенная, в ампирном стиле.

Дополнила наряд звезда Instagram белыми лоферами на платформе - одной из самых трендовых пар обуви лета 2024, несколькими украшениями от Tiffany & Co., нежным макияжем, прической и очень гламурной сумкой Jackie 1961 от Gucci.

Этот аксессуар был назван в честь первой леди США Жаклин Кеннеди - известной модницы. У аксессуара очень узнаваемая форма и застежки. Модель, с которой пришла на мероприятие Леони, была декорирована камнями разного размера.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

На прошлой неделе с такой же сумкой появилась на улице в Нью-Йорке актриса Сара Джессика Паркер. Она снималась в эпизоде сериала "И просто так…" Сейчас началась работа над третьим сезоном этого проекта.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Читайте также: