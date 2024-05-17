Очень гламурно: бывшая звезда Victoria’s Secret Роми Стридж на вечеринке во Франции

В этом наряде она выглядела очень романтично, но перья в Каннах Роми надевает не впервые.

Нидерландская модель Роми Стридж - бывший "ангел" Victoria’s Secret - посетила вечеринку MagnumWherever Pleasure Takes You, которая прошла на пляже Магнум в Каннах. Для этого мероприятия модель решила надеть гламурное мини-платье перламутрового оттенка.

Ее наряд была полностью расшит пайетками, имел широкие рукава, а также отделку перьями на подоле. Фасон платья был свободным.

Дополнила девушка платье нежными босоножками со шнуровкой, серьгами с бусинами и гламурным макияжем с бронзером. Волосы она распустила и уложила в объемную прическу.

Роми Стридж / Фото: Getty Images

Этим нарядом она продолжила выбранную для Канн стилистику, поскольку в день открытия кинофестиваля появилась на красной дорожке в длинном платье с перьями и камнями от Eman Al Ajlan нежно-розового оттенка.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

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