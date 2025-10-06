Очень гламурные и красивые: Хайди Клум пришла на светское мероприятие со старшей дочерью Лени

Хайди Клум и Лени Клум / © Associated Press

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая в прошлом была одной из моделей Victoria’s Secret, посетила мероприятие BoF 500 — это ежегодный рейтинг самых влиятельных лиц в индустрии моды по версии The Business of Fashion.

На фотоколл 52-летняя Хайди вышла со своей старшей дочерью 21-летней Лени Клум.

Мама и дочь просто сияли на мероприятии в роскошных и гламурных платьях. Хайди надела комплект от Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2025, который включал прозрачную юбку декорированную камнями и объемный жакет оттенка айвори, который был полностью украшен объемным декором.

Также у наряда Хайди были рукава три четверти, а дополнила она его перчатками и белыми туфлями.

Лени же выбрала для BoF 500 длинное черное-бюстье с бежевым лифом в цветочном дизайне, а также декорировано в верхней части лица пайетками, которые придавали сияние наряду. Юбка была длинной и однотонной с легкими складками и шлейфом. Образ девушка дополнила украшениями с большими камнями — серьгами и колье.

Также мама и дочь посетили вместе показ женской коллекции Elie Saab весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.