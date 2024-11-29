Очень изменился: как сейчас выглядит принц из старого фильма "Три орешка для Золушки"

Он сыграл в фильме, на котором выросло не одно поколение. Как сейчас выглядит актер, вы можете посмотреть в нашей подборке фото.

В 1973 году на экраны вышла добрая семейная сказка - чешский фильм "Три орешка для Золушки". Он приобрел мировую известность и популярность, а во многих странах его до сих пор показывают по телевидению в преддверии Рождества и Нового года. Главные роли в этой картине исполнили 23-летний Павел Травничек и 20-летняя Либуше Шафранкова. Павел воплотил роль принца, а Либуше - Золушки.

"Три орешка для Золушки" / скриншот с видео

Павлу Травничеку сейчас уже 74 года, и он иногда появляется на мероприятиях, снимается в различных проектах. Актер был четыре раза женат и имеет троих детей от разных женщин. Фильм "Три орешка для Золушки" стал самым успешным его фильмом и сделал его знаменитым.

Однако зарабатывал он не только кино. В начале 1990-х Травничек какое-то время занимал пост художественного руководителя Музыкального театра в Карлине. Позже он создал собственное актерское агентство и занялся постановками шоу на чешском телевидении. Кроме того, он известен в своей стране как актер дубляжа и музыкант.

С момента выхода его звездного фильма прошел уже 51 год, и Павел больше не похож на того прекрасного принца с экрана.

Павел Травничек / Фото: Getty Images

Павел Травничек / Фото: Getty Images

Павел Травничек / Фото: Getty Images

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