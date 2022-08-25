Очень красивая: Ева Лонгория появилась на улице в стильной укороченной рубашке и брюках-палаццо

Ева - поклонница брючных костюмов, и в очередном стильном луке ее на днях заметили в Лос-Анджелесе.

Американская актриса и бизнесвумен Ева Лонгория, которую многие помнят по роли темпераментной Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", попала под прицел папарацци. Звезду сфотографировали, когда она шла к своему автомобилю в очень стильном луке.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева сочетала белую укороченную рубашку cо стильными брюками-палаццо цвета латте, у которых была высокая посадка. Также в этом образ актриса использовала крупные золотые украшения, туфли на очень высоки каблуках и уложила волосы в элегантную и немного небрежную прическу.

А вот на своей странице в Instagram она показала еще один образ в брюках, но ярко-розового цвета, которые сочетала с таким же топом на одно плечо.

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