Очень красивая и всегда женственная: образы Кэтрин Зеты-Джонс на церемонии "Эмми"
Вспоминаем, какие наряды звезда надевала на престижную церемонию.
Актриса Кэтрин Зета-Джонс — одна из самых красивых звезд Голливуда и несмотря на то, что у нее нет пока статуэтки «Эмми», она несколько раз присутствовала на этой церемонии как гостья. В этом году она вышла на сцену в черном эффектном платье с прозрачным верхом от молодого американского бренда Yara Shoemaker.
Это было длинное платье-бюстье, которое подчеркивало фигуру Кэтрин, поскольку оно было обтягивающим, а также, имело эффектную изюминку — в верхней части украшено вышивкой и бисером.
Поскольку «Эмми-2025» совсем недавно завершилась, и Кэтрин опять вышла на сцену этого мероприятия, предлагаем вспомнить еще два наряда, которые она носила на этом престижном награждении ранее.
Кэтрин Зета-Джонс в 2019 году
Актриса появилась в потрясающем платье цвета фуксии от Georges Hobeika с прозрачными вставками, разрезом до бедра и элегантным шлейфом.
Образ она тогда дополнила босоножками в цвет, лконичной прической и длинными серьгами.
Кэтрин Зета-Джонс в 2021 году
Она появилась на цереомнии в великолепном бордовом платье. Это был наряд без рукавов от Cristina Ottaviano с элегантными сборками на талии и разрезом до бедра.
Она дополнила образ бриллиантовым колье и серьгами, а также роскошными туфлями на каблуках из красного бархата.