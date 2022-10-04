Очень красивая: модель plus-size Эшли Грэм на показе Lanvin в Париже

В этот раз она была не на подиуме, а среди гостей мероприятия.

Модель plus-size Эшли Грэм посетила показ женской одежды Lanvin, где презентовали коллекцию весна-лето 2023. Шоу проходило в рамках Недели моды в Париже.

На матери троих детей было потрясающее шелковое платье в пол цвета фуксии. Наряд имел острые плечи и рукава фасона "епископ". Платье Эшли было однотонным, а украшали его не очень глубокое V-образное декольте и драпировка на юбке.

Дополнила образ модель квадратной розовой сумкой с ручкой в виде кошки, черными босоножками и несколькими кольцами на пальцах. Макияж у нее также был выполнен в розовой гамме.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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