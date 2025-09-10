Очень красивая: Селена Гомес пришла на интервью и проговорилась о свадьбе

Селена Гомес / © Getty Images

Селену сфотографировали папарацци в двух платьях совершенно разных фасонов и в обоих она выглядела очень хорошо. Звезда посетила несколько мероприятий, а в частности популярное развлекательное шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, на которое пришла с коллегами по сериалу Стивом Мартином и Мартином Шортом.

В эфире Гомес появилась в элегантном шелковом наряде-бюстье с декольте-сердцем и черной лентой на шее. Также она собрала волосы в высокий пучок, надела гламурные серьги с бриллиантами и дополнила образ босоножками на каблуках.

Селена Гомес / © Getty Images

Второй наряд Селены был от бренда Cult Gaia, с открытым плечом, цветочными украшениями и длинными рукавами. Платье она надела с сатиновыми босоножками.

Селена Гомес / © Getty Images

Также в эфире The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Селена немного рассказала о грядущей свадьбе с Бенни Бланко, которая по слухам должна состояться уже в этом месяце. Гомес не назвала дату свадьбы, но подтвердила, что это произойдет скоро, подогрев таким образом еще больший интерес к тому, какое же платье наденет в свой особенный день.

Место проведения празднования пока держится в тайне — даже гости не знают, где именно они будут праздновать. Также не разглашается, кто именно попал в список гостей, но во время интервью Стив Мартин и Мартин Шорт проговорились, что они приглашены.

Сериал «Убийства в одном здании» получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В третьем сезоне, например, мы увидели оскароносную актрису Мерил Стрип, а вот в пятом сезоне нам обещают оскароносную актрису Рене Зеллвегер.