Очень красивая: Зои Салдана в наряде коричневого цвета на премьере фильма в Лондоне

Стильный наряд подчеркивал стройную фигуру знаменитости.
Зои Салдана продемонстрировала стильный лук на мероприятии в Лондоне - она посетила показ фильма "Эмилия Перес", который проводился в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля. Фотосессия к фильму состоялась на крыше отеля Corinthia Hotel London.
Перед фотографами актриса позировала в наряде с коричневыми оттенками, который включал длинную полупрозрачную юбку от Saint Laurent и стильную куртку-рубашку с пуговицами и поясом.
Образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой, а волосы собрала в пучок и украсила цветами.
В этой картине она сыграла вместе с Селеной Гомес, которая тоже появилась на фотосессии. Актриса позировала перед фотографами в черном бархатном платье от Модного дома Schiaparelli. Наряд идеально подчеркивая красивую фигуру красавицы.
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