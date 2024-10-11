Очень красивая: Зои Салдана в наряде коричневого цвета на премьере фильма в Лондоне

Зои Салдана продемонстрировала стильный лук на мероприятии в Лондоне - она посетила показ фильма "Эмилия Перес", который проводился в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля. Фотосессия к фильму состоялась на крыше отеля Corinthia Hotel London.

Перед фотографами актриса позировала в наряде с коричневыми оттенками, который включал длинную полупрозрачную юбку от Saint Laurent и стильную куртку-рубашку с пуговицами и поясом.

Образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой, а волосы собрала в пучок и украсила цветами.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

В этой картине она сыграла вместе с Селеной Гомес, которая тоже появилась на фотосессии. Актриса позировала перед фотографами в черном бархатном платье от Модного дома Schiaparelli. Наряд идеально подчеркивая красивую фигуру красавицы.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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