Очень красиво: автор вирусного хита Made You Look появилась на съемках шоу в жакете от украинского бренда

29-летняя американская певица Меган Трейнор, широко известная благодаря своему "вирусному" хиту Made You Look, сейчас является судьей в музыкальном проекте Australian Idol. На одной из недавних съемок программы девушка появилась в наряде от украинского бренда Gasanova.

Меган надела потрясающий черный жакет с лацканами, который был расшит красивыми кристаллами Swarovski на плечах и в передней части. Изделие называется Crystal Jacket.

Образе певица, которая сейчас беременна вторым ребенком, дополнила эффектным атласным топом и лосинами, волосы ей уложили в высокий пучок с нитями кристаллов, а макияж сделали очень нежным.

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