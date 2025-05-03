Очень красиво и очень по-летнему: актриса Анна Кендрик выгуляла новые наряды

Анна Кендрик / © Getty Images

Реклама

Актриса Анна Кендрик, которую вы вероятно помните по серии фильмов «Сумерки», сейчас проводит много времени в Нью-Йорке, поскольку посещает различные шоу и интервью, посвященные ее новому проекту — фильму под названием «Еще одна простая просьба».

В рамках небольшого промо-тура актриса смогла выгулять несколько красивых летних нарядов.

На шоу «Доброе утро, Америка» Анна надела мини-платье от бренда Markarian, которое было из коллекции осень-зима 2025. Это был розовый наряд в принт и с бархатной отделкой винного цвета. Носила платье Анна в сочетании с бархатными туфлями от Malone Souliers, а также небольшой сумкой-хобо от Brandon Blackwood. На глазах у звезды были очки от Prada в оправе, которая сочеталась по цвету с ее образом.

Реклама

© Getty Images

Затем в Мидтауне — это такой престижный район Нью-Йорка, ее заметили в цветастом платье с зелеными бретельками и поясом, которое она носила в сочетании с туфлями от Alexandre Birman и сумкой от Metier с ручкой-цепочкой. Ее очки опять сочетали с нарядом по цвету.

© Getty Images

Также Анна попала под прицел папарацци в Чайнатауне. В тот день она выглядела очень по-летнему поскольку носила юбку в принт от Giambattista Valli, а также голубой топ. На глазах у Анны были уже очки от Saint Laurent, а в руке она несла все ту же сумку от Metier.

© Getty Images

Удивили нарядами на этой неделе и Блейк Лайвли — коллега Анна по фильму. Актрису неоднократно фотографировали в красивых образах на улицах города.

Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Reuters