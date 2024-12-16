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Очень красиво: Леони Ханне снялась в "свадебной" фотосессии в платье от украинского бренда

Очень красиво: Леони Ханне снялась в "свадебной" фотосессии в платье от украинского бренда

Фэшн-блогер часто надевает наряды от украинских брендов.

36-летний немецкий фэшн-блогер, инфлюэнсер и модель – Леони Ханне – недавно стала невестой – ее жених – украинец Александр Галиевский – сделал ей предложение после 10 лет отношений. Поэтому неудивительно, что журнал Harper's Bazaar Arabia пригласил ее сняться в фотосессии в свадебных платьях.

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На обложке глянца Леони появилась в белом платье Balmain с обнаженными плечами и с огромным бантом на голове.

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Также девушка примерила и другие роскошные платья от Tony Ward Couture, Krikor Jabotian, Schiaparelli, Georges Chakra и других.

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Особенно наше внимание привлек образ в асимметричном платье с мелкой плиссировкой от украинского бренда Lever Couture, который давно полюбился западным селебрити. Образ девушки дополняли колье с жемчугом от Messika и макияж с акцентом на глаза.

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Отметим, Леони Ханне часто выбирает украинские бренды для своих светских выходов. Так, на красной дорожке Каннского кинофестиваля девушка появилась в наряде от Milla Nova, который основали сестры Зоряна и Ирина Сенишины.  Платье с открытой спиной было идеально белого оттенка и с тонкими бретельками, а на бедрах его украшала драпированная ткань. Дополняла платье накидка в виде огромного банта с длинным шлейфом.

Леони Ханне / © Associated Press
Леони Ханне / Фото: Associated Press

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