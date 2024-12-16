Очень красиво: Леони Ханне снялась в "свадебной" фотосессии в платье от украинского бренда

Фэшн-блогер часто надевает наряды от украинских брендов.
36-летний немецкий фэшн-блогер, инфлюэнсер и модель – Леони Ханне – недавно стала невестой – ее жених – украинец Александр Галиевский – сделал ей предложение после 10 лет отношений. Поэтому неудивительно, что журнал Harper's Bazaar Arabia пригласил ее сняться в фотосессии в свадебных платьях.
На обложке глянца Леони появилась в белом платье Balmain с обнаженными плечами и с огромным бантом на голове.
Также девушка примерила и другие роскошные платья от Tony Ward Couture, Krikor Jabotian, Schiaparelli, Georges Chakra и других.
Особенно наше внимание привлек образ в асимметричном платье с мелкой плиссировкой от украинского бренда Lever Couture, который давно полюбился западным селебрити. Образ девушки дополняли колье с жемчугом от Messika и макияж с акцентом на глаза.
Отметим, Леони Ханне часто выбирает украинские бренды для своих светских выходов. Так, на красной дорожке Каннского кинофестиваля девушка появилась в наряде от Milla Nova, который основали сестры Зоряна и Ирина Сенишины. Платье с открытой спиной было идеально белого оттенка и с тонкими бретельками, а на бедрах его украшала драпированная ткань. Дополняла платье накидка в виде огромного банта с длинным шлейфом.
Читайте также:
- Наша красавица: Алина Байкова снялась в урбан-фотосессии для украинского бренда
- В корсете и юбке от украинского дизайнера: Кэти Перри сходила на концерт Сабрины Карпентер
- В аксессуарах от украинского бренда: стильная Кайли Дженнер снялась для британского Vogue