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- Шоу-бизнес
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Очень мило: Деми Мур спасла трех утят, и теперь они живут у нее в доме — фото
Актриса поделилась в Сети трогательной серией снимков.
62-летняя актриса Деми Мур поделилась в своем Instagram серий фотографий, на которых запечатлены утята. Оказывается, актриса спасла этих маленьких птиц и теперь они живут у нее дома.
"Мы спасли трех осиротевших утят кряквы! С помощью и под руководством местного ветеринара мы работаем над тем, чтобы выкормить их, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы вернуться в естественную среду обитания. Это было нелегко, но Пилаф (собака актрисы – Прим. Ред.) любит своих новых друзей", - написала Деми под публикацией.
На фото с утятами позировали все. И ее дочь Талула с женихом, музыкантом Джастином Эйси.
И внучка Деми – двухлетняя Луэтта, дочь 36-летней Румер Уиллис - старшей из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса.
И, конечно, собака Деми Мур – чихуахуа Пилаф.
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