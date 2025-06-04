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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Очень мило: Деми Мур спасла трех утят, и теперь они живут у нее в доме — фото

Актриса поделилась в Сети трогательной серией снимков.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

62-летняя актриса Деми Мур поделилась в своем Instagram серий фотографий, на которых запечатлены утята. Оказывается, актриса спасла этих маленьких птиц и теперь они живут у нее дома.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

"Мы спасли трех осиротевших утят кряквы! С помощью и под руководством местного ветеринара мы работаем над тем, чтобы выкормить их, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы вернуться в естественную среду обитания. Это было нелегко, но Пилаф (собака актрисы – Прим. Ред.) любит своих новых друзей", - написала Деми под публикацией.

Собака Деми Мур и утята / © Instagram Деми Мур

Собака Деми Мур и утята / © Instagram Деми Мур

Утята / © Instagram Деми Мур

Утята / © Instagram Деми Мур

На фото с утятами позировали все. И ее дочь Талула с женихом, музыкантом Джастином Эйси.

Деми Мур, ее дочь Талула и ее жених Джастин Эйси / © Instagram Деми Мур

Деми Мур, ее дочь Талула и ее жених Джастин Эйси / © Instagram Деми Мур

И внучка Деми – двухлетняя Луэтта, дочь 36-летней Румер Уиллис - старшей из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Внучка Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Внучка Деми Мур / © Instagram Деми Мур

И, конечно, собака Деми Мур – чихуахуа Пилаф.

Собака Деми Мур и утята / © Instagram Деми Мур

Собака Деми Мур и утята / © Instagram Деми Мур

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Дата публикации
Количество просмотров
152
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