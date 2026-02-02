Очень мило: Дэвид Бекхэм показал, как смотрел фильм вместе со своей собакой

Дэвид Бекхэм со своими собаками / © Instagram Дэвида Бекхэма

Реклама

Сейчас к семье Бекхэмов приковано очень много внимания. Все дело в признаниях старшего сына Виктории и Дэвида — Бруклина, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и его женой Николой Пельтц.

Несмотря на это Дэвид Бекхэм продолжает хранить молчание и никак не комментирует слова своего сына. А в своем Instagram вообще опубликовал фото со своими собаками.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Экс-футболист решил посмотреть новый фильма The Rip с Беном Аффлеком и Меттом Деймоном в главных ролях. Компанию ему составила его собака, которая улеглась на него и заснула. А Дэвид в шутку надел на нее свои очки. Фильм, к слову, Бекхэму понравился. Судя по подписи к фото, его собаке тоже.

Реклама

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Также спортсмен показал несколько фото с прогулки со своими питомцами. Ранним утром они прогулялись к озеру. «Туманное воскресное утро в компании этих двух. Виктория, надеюсь, ты наслаждаешься горячим шоколадом и можешь подольше поспать», — написал Дэвид.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, в семье Бекхэмов живут четыре собаки по кличкам Olive, Fig, Sage и Simba. Три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя). В интервью Дэвид признается, что они не просто питомцы, а члены семьи. Они помогают ему расслабиться и переключиться после работы, съемок и тренировок, для него собаки еще и антистресс.

Дэвид сам часто выходит с ними на долгие прогулки.