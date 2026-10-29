Очень мило: Дэвид Бекхэм снялся в рекламе вместе со своими собаками

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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Дэвид Бекхэм примерил образ стильного английского джентльмена для новой рекламной кампании BOSS. Компанию 51-летнему бывшему футболисту на съемках составили его собаки — кокер-спаниели Фиг и Олив, а сама фотосессия и видеоролик передают атмосферу спокойной загородной жизни.

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В кампании BOSS by Beckham сезона осень-зима 2026/2027 Бекхэм появился в элегантных образах, сочетающих классический крой и расслабленный стиль. На кадрах он прогуливается на природе, проводит время с четвероногими любимцами и наслаждается загородной атмосферой.

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Собаки стали заметной частью рекламной истории, добавив ей домашнего уюта и естественности. Вместо привычной динамики спортивных кампаний бренд сделал ставку на неспешный ритм жизни, сдержанную элегантность и британскую эстетику.

Также экс-футболист показал видео, как он угощает своих питомцев вкусняшками за послушание.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, у семейства Бекхэмов вообще большая любовь к собакам. Помимо Олив и Фиг в семье живут еще два питомца — Сейдж и Симба. Дэвид ранее рассказывал, что воспринимает своих собак не просто как домашних животных, а как членов семьи.

Ранее, напомним, Круз Бекхэм и его возлюбленная завели собаку и показали ее фото.

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