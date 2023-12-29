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Очень мило: Николь Кидман показала, как кормила ягненка из бутылочки

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
37
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Очень мило: Николь Кидман показала, как кормила ягненка из бутылочки

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Актриса опубликовала фото со своей фермы.

56-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – Рождество отпраздновала на своей ферме в Южном Хайленде, Австралия. Оттуда она показала серию снимков, на которых запечатлена во время кормления из бутылки ягненка.

Николь Кидман на своей ферме в Австралии / © Instagram Николь Кидман
Николь Кидман на своей ферме в Австралии / Фото: Instagram Николь Кидман

"Праздничные заботы", - лаконично подписала фото звезда.

Поместье под названием Bunya Hill за 6,5 млн долларов актриса вместе со своим мужем - кантри-певцом Китом Урбаном - купила в 2008 году. Дом окружен специальными насыпями, чтобы защитить семью от настырных фанатов и вездесущих папарацци.

Напомним, Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем-музыкантом. Они посетили презентацию сериала "Экспаты" от Amazon Prime Video. На красной дорожке актриса появилась в платье нежно-бежевого оттенка от бренда Fendi, которое было представлено в кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Николь Кидман с мужем / © Getty Images
Николь Кидман с мужем / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
37
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