Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном и дочерью от Джейсона Стэтхэма

Рози Хантингтон-Уайтли

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38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — выпустила коллекцию детской одежды совместно с датским брендом Konges Sløjd, известным своими креативными дизайнами.

В промокампании коллекции модель снялась вместе со своими двумя детьми — 7-летним Джеком Оскаром и трехлетней Изабеллой Джеймс, отцом которых является 57-летний актер Джейсон Стэтхэм.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли

Мальчик с девочкой примерили стильные наряды с разными принтами — клеткой, полоской и вышивкой.

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Дочь Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из фото Рози обнимает свою дочь Изабеллу, фото получилось очень милым и живым.

Рози Хантингтон-Уайтли

А на другом — модель позирует сразу детьми вместе. Джек рассматривает мамин кулон на шее.

Рози Хантингтон-Уайтли

Традиционно лица детей Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма скрыты — на всех снимках они запечатлены сбоку или со спины.

Ранее, напомним, Рози Хайнтингтон-Уайтли блистала на Каннском кинофестивале в алом платье и с красивым колье на шее.

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