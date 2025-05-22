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- Шоу-бизнес
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Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном и дочерью от Джейсона Стэтхэма
Дети снялись со своей мамой в рекламной компании для бренда одежды.
38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — выпустила коллекцию детской одежды совместно с датским брендом Konges Sløjd, известным своими креативными дизайнами.
В промокампании коллекции модель снялась вместе со своими двумя детьми — 7-летним Джеком Оскаром и трехлетней Изабеллой Джеймс, отцом которых является 57-летний актер Джейсон Стэтхэм.
Мальчик с девочкой примерили стильные наряды с разными принтами — клеткой, полоской и вышивкой.
На одном из фото Рози обнимает свою дочь Изабеллу, фото получилось очень милым и живым.
А на другом — модель позирует сразу детьми вместе. Джек рассматривает мамин кулон на шее.
Традиционно лица детей Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма скрыты — на всех снимках они запечатлены сбоку или со спины.
Ранее, напомним, Рози Хайнтингтон-Уайтли блистала на Каннском кинофестивале в алом платье и с красивым колье на шее.