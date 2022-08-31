Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото Стэтхэма с маленькой дочерью

Дата публикации
Просмотры
704
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото Стэтхэма с маленькой дочерью

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель отдыхает с бойфрендом и детьми.

35-летняя британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли редко показывает семейные фотографии. Но в этот раз она сделала исключение.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози вместе с подругами и бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом отправилась на пляжный отдых. Судя по фото, звездная пара взяла с собой дочь Изабеллу Джеймс, которая родилась в феврале 2022-го.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фолловеров очень умилил снимок, на котором Стэтхэм держит на руках маленькую дочь в полосатом боди.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Также Рози показала несколько селфи в купальниках.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Читайте также:

Кто из звезд решил отправиться в восстанавливающий отдых

Кто из звезд решил отправиться в восстанавливающий отдых

Похожие темы:

Следующая публикация