Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото Стэтхэма с маленькой дочерью

Модель отдыхает с бойфрендом и детьми.

35-летняя британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли редко показывает семейные фотографии. Но в этот раз она сделала исключение.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози вместе с подругами и бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом отправилась на пляжный отдых. Судя по фото, звездная пара взяла с собой дочь Изабеллу Джеймс, которая родилась в феврале 2022-го.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фолловеров очень умилил снимок, на котором Стэтхэм держит на руках маленькую дочь в полосатом боди.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Также Рози показала несколько селфи в купальниках.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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