Очень мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото Стэтхэма с маленькой дочерью

Модель отдыхает с бойфрендом и детьми.
35-летняя британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли редко показывает семейные фотографии. Но в этот раз она сделала исключение.
Рози вместе с подругами и бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом отправилась на пляжный отдых. Судя по фото, звездная пара взяла с собой дочь Изабеллу Джеймс, которая родилась в феврале 2022-го.
Фолловеров очень умилил снимок, на котором Стэтхэм держит на руках маленькую дочь в полосатом боди.
Также Рози показала несколько селфи в купальниках.
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