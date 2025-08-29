Очень мило: топ-модель Жизель Бундхен показала редкое фото полугодовалого сына

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она продемонстрировала, чем она занималась все лето. Однако внимание поклонников звезды привлекли несколько снимков, на которых запечатлены ее младший сын и возлюбленный.

Модель прижимает к груди полугодовалого сына, которого она родила в феврале 2025-го. Лицо мальчика она скрывает.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Отцом ребенка является ее бойфренд — 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года, и для него этот ребенок стал первым. На одном из фото Жизель как раз с ним и запечатлена — они играют в бильярд.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Также Бундхен показала фото с прогулки с сыном, а также себя за рулем какого-то автомобиля и на яхте.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Напомним, Жизель уже воспитывает двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди. И недавно спортсмен показывал в своем Instagram серию фото из путешествий по Японии с их общими подросшими детьми.