Очень мило: Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери

Бывший футболист очень нежно относится к своей единственной дочери.

Дизайнер Виктория Бекхэм часто в своем Instagram публикует видео с мужем Дэвидом. Обычно это шутливые видео. Однако на этот раз она показала, как он вырезает из огурцов сердечки. Оказывается, делал он это для лимонада 12-летней дочери Харпер.

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Такой хороший отец", - написала дизайнер на видео.

Их совместную милую фотографию Викки тоже показала. Девочка как раз пила тот самый напиток.

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм пошутил над женой. Он сфотографировал Викторию спящей во время тренировки в спортзале.

Дэвид Бекхэм пошутил над женой Викторией / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

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