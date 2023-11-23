Очень мило: Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери

Бывший футболист очень нежно относится к своей единственной дочери.
Дизайнер Виктория Бекхэм часто в своем Instagram публикует видео с мужем Дэвидом. Обычно это шутливые видео. Однако на этот раз она показала, как он вырезает из огурцов сердечки. Оказывается, делал он это для лимонада 12-летней дочери Харпер.
"Такой хороший отец", - написала дизайнер на видео.
Их совместную милую фотографию Викки тоже показала. Девочка как раз пила тот самый напиток.
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм пошутил над женой. Он сфотографировал Викторию спящей во время тренировки в спортзале.
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