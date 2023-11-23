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Очень мило: Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
214
Время на прочтение
1 мин
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Очень мило: Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

Бывший футболист очень нежно относится к своей единственной дочери.

Дизайнер Виктория Бекхэм часто в своем Instagram публикует видео с мужем Дэвидом. Обычно это шутливые видео. Однако на этот раз она показала, как он вырезает из огурцов сердечки. Оказывается, делал он это для лимонада 12-летней дочери Харпер.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Такой хороший отец", - написала дизайнер на видео.

Их совместную милую фотографию Викки тоже показала. Девочка как раз пила тот самый напиток.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм пошутил над женой. Он сфотографировал Викторию спящей во время тренировки в спортзале.

Дэвид Бекхэм пошутил над женой Викторией / © Instagram Дэвида Бекхэма
Дэвид Бекхэм пошутил над женой Викторией / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

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Дата публикации
Просмотры
214
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