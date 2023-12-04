Очень мило: Виктория Бекхэм показала, как муж Дэвид готовит ужин

Супруги провели время только вдвоем.
Дизайнер и экс-солистка поп-группы Spice Girls – 49-летняя Виктория Бекхэм – стала часто показывать в своих соцсетях мужа Дэвида.
В этот раз она опубликовала фото, на котором экс-футболист запечатлен во время приготовления ужина. Дэвид поливает запеченные овощи и мясо соусом.
"Может ли он быть еще милее?" – подписала снимок экс-"перчинка".
А на другом фото Дэвид позирует уже за столом, перед ним тарелка с едой и бокал вина. Видимо, блюдо предназначалось только ему – как известно, Викки сидит на диетах и ее рацион очень скуден.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм примерила платье, как у Ким Кардашьян. Это простое платье прямого силуэта красивого, как его описывает сама дизайнер, нежно-розового цвета, создано в ограниченном количестве и точно есть в гардеробе звезды реалити-шоу.
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