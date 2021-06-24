Очень мило: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала новое фото с дочерью

Даша Хлистун умилила фолловеров своей публикацией.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram новый снимок их новорожденной дочери Арианы.

На фото Даша держит на руках Ариану, одетую в красивое кружевное платье и с резинкой-обручем на голове. А сама Хлистун надела белое обтягивающее платье в рубчик и сделала нежный макияж. Мама и дочь улыбаются прямо в камеру.

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", - написала девушка под фото.

Напомним, 13 июня в семье главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его супруги Даши Хлистун был важный день – они покрестили свою дочь Ариану.

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