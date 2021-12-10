Очень необычно: актриса Хейли Беннетт появилась на красной дорожке в кринолиновом платье

Актриса любит необычные наряды, но это платье вне конкуренции.

В Лондоне состоялась премьера новой экранизации драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак", получившая лаконичное название "Сирано". Главные роли в фильме сыграли Питер Динклэйдж и Хейли Беннетт.

Хейли Беннетт / Associated Press

На красной дорожке в день премьеры 33-летняя актриса появилась в очень необычном темно-красном платье, которое для нее по индивидуальному заказу создал бренд Elena Dawson. Платье придумала сама Хейли, а дизайнер только воплотила идею девушки в жизнь.

Хейли Беннетт / Associated Press

Наряд был украшен крупными розами, а также кринолиновой юбкой. Дополнили этот образ украшения от Solange Azagury-Partridge, туфли Jimmy Choo и элегантная вечерняя прическа.

Хейли Беннетт / Associated Press

"Я одержима этим произведением искусства, основанным на индивидуальном платье, которое я разработала вместе с невероятной Elena Dawson для лондонской премьеры "Сирано". Это платье - любовное послание романтике, женственности и женственности. Кривые красивые. Кривые - это жизнь. Грудь красивая. Грудь питает жизнь. Бедра несут жизнь. Я не являюсь "объемом выборки". Большинство дизайнеров отказываются меня одевать из-за этого. Спасибо, что заставили меня почувствовать себя произведением искусства, Елена. Это платье олицетворяет свободу", - написала актриса в Instagram.

Читайте также: