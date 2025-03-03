Очень неожиданно: певица смело позировала без бюстгальтера на послеоскаровской вечеринке

Звездные красотки часто появляются на мероприятиях в откровенных образах, чтобы быть в центре внимания.

Американская рэпер Megan Thee Stallion (настоящее имя которой – Меган Джовон Рут Пит) посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Своим появлением на пати она вызвала большое внимание к себе, ведь появилась там в провокационном луке. Меган надела экстравагантное зеленое полупрозрачное платье, которое имело шлейф, высокую горловину, обнаженные плечи и зону декольте.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Наряд был украшен длинными перьями, напоминавшими камыш, слегка прикрывавшим ее обнаженный бюст. На соски артистка приклеила зеленые круглые накладки. Это выглядело откровенно.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

А еще Пит продемонстрировала фотографам полуобнаженную спину.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Звезда собрала волосы в высокую прическу, сделала макияж с пышными ресницами и завершила образ бриллиантовыми серьгами.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

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