Очень неожиданно: Тарас Цимбалюк попрощался сразу с двумя участницами "Холостяка"

Тарас Цимбалюк

В восьмом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-14» главный герой Тарас Цимбалюк пошел на двойное свидание с 38-летней фитнес-тренером Ольгой Дзундзой и 30-летним косметологом Оксаной Шанюк.

Это было свидание «на вылет», но Тарас решил попрощаться с обеими девушками. С каждой из них он поговорил тет-а-тет.

Цимбалюк признался Ольге, что он не чувствует от нее искренности, что она постоянно старается подстроиться под него, боится быть честной с собой и боится довериться мужчине.

«Мне иногда кажется, что наши интересы и ощущение этой жизни немножко расходится. Не хочется начинать отношения с такой псевдоискренности, это для меня красная линия», — сказал Тарас.

«Я это хочу (довериться мужчине — прим.ред.), но мне нужно время для того, чтобы я умела это делать, потому что я еще не научилась быть слабой.

Я полжизни прожила с тем, что я была в каких-то рамках. Мне нужно время, чтобы раскрыться перед человеком. Жаль, что так произошло. Потому что мне действительно Тарас нравится», — прокомментировала Ольга.

Ольга Дзундза

А Оксану Тарас отправил домой, потому что она, по его наблюдениям, постоянно стесняется. Актеру кажется, что девушка его боится, зажимается и ей тяжело с ним общаться.

«Я чувствую, что ты зажата каким-то вещами», — сказал Цимбалюк и добавил, что не видит смысла тратить время друг друга, ведь с девушками она совсем другая — «классная», «драйововая» и легко раскрывается.

Оксана ответила, что ей нужно больше времени, чтобы раскрыться, чтобы позволить тактильность.

«Случилось, как случилось. Я видела, что он расстроен. Возможно, он что-то от меня ожидал. Но я не та женщина, которая будет проявлять инициативу, которая будет быстро раскрываться. Я не совсем готова так быстро пускать человека в свою жизнь», — прокомментировала Оксана свой выход из проекта.