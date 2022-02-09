Очень нежно: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото с возлюбленным

Девушка показала новый снимок с бойфрендом.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опубликовала в Instagram черно-белый кадр из своей новой фотосессии с экс-"Холостяком" Михаилом Заливако.

На фото Михаил нежно касается рукой лица Анны. Кадр получился очень нежным и чувственным.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

"Я не идеальная, мое поведение не идеальное, и моя жизнь не идеальна. Но там, где есть любовь, это все неважно. Странный посыл?

А вы умеете чувствовать состояние человека по написанным словам?", - написала Богдан под публикацией и пригласила своих фолловеров к диалогу об отношениях.

Напомним, ранее Анна Богдан в смелом луке позировала перед камерой. На ней был белый лиф в виде двух ракушек и длинная юбка с драпировкой. Образ девушки дополняют высокие черные перчатки и жемчужное колье с бодичейном.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

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