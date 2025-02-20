Очень оригинально: австралийская актриса Роуз Бирн вышла на красную дорожку в металлическом топе

Над образами актрисы работала стилист Кейт Янг, которая известна сотрудничеством с Марго Робби, Джулианной Мур и Скарлетт Йоханссон.

45-летняя австралийская актриса Роуз Бирн посетила премьеру фильма "Голубая луна", которая состоялась в рамках 75-го Берлинского международного кинофестиваля.

Вначале на красной дорожке она произвела фурор своим необычным нарядом от бренда Prada, поскольку выбрала лук состоящий из длинной черной юбки и кроп-топа украшенного большими металлическими дисками. Дополнила актриса этот образ маникюром винного цвета, макияжем и объемной прической.

Роуз Бирн / Фото: Associated Press

Затем Роуз опять появилась на красной дорожке, но уже в наряде от Chanel из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное белое платье украшенное перьями и черным бантом на шее.

Роуз Бирн / Фото: Associated Press

Одну из ролей в фильме "Голубая луна" сыграла 30-летняя актриса Маргарет Куэлли, поэтому тоже появилась на красной дорожке кинофестиваля. Она надела белое пальто в узор из коллекции от кутюр весна-лето 2020 бренда Chanel.

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