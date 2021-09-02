Очень оригинально: модель Барбара Палвин позировала на открытии кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль - старейший в мире и проводится на острове Лидо с 1932 года.

Венгерская топ-модель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Барбара Палвин появилась на открытии Венецианского кинофестиваля в Италии, где посмотрела премьеру фильма "Параллельные матери". Девушка выбрала строгое платье от Giorgio Armani из коллекции Fall-Winter 2018 года.

Фасон у платья Барбары был очень оригинальный, ведь напоминал цветок калы - юбка как будто была обрамлена топом с ассиметричным подолом. А вот края платья были украшены стразами.

Барбара Палвин / Associated Press

Под свой наряд модель подобрала черно-белые серьги и сделала прическу-бант.

Барбара Палвин / Associated Press

Но Барбара не была единственной, кто в этом году примерял наряды от Giorgio Armani. В частности в платьях от этого знаменитого итальянского Дома моды появились французская актриса Изабель Юппер и модель Сара Сампайо.

Изабель Юппер / Associated Press

Сара Сампайо / Associated Press

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