Очень откровенно: Диана Крюгер вышла на красную дорожку Канн в очень открытом платье

В Каннах сегодня звезды демонстрируют очень сексуальные образы.
44-летняя Диана Крюгер вышла на красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля в роскошном образе от Armani Prive.
Черное платье с пышной юбкой в верхней части состояло из из двух полосок ткани, которые едва прикрывали грудь актрисы.
Свой образ звезда дополнила бриллиантовыми серьгами и двумя перстнями.
Но не только Диана сегодня поразила зрителей смелым нарядом. Софи Марсо надела элегантное белое платье с черной вставкой, асимметричной проймой и небольшим шлейфом, которое очень ей шло, но не надела под него нижнее белье.
А топ-модель Ева Герцигова надела топ, который очень глубоко обнажил ее грудь.
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