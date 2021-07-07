Очень откровенно: Диана Крюгер вышла на красную дорожку Канн в очень открытом платье

Очень откровенно: Диана Крюгер вышла на красную дорожку Канн в очень открытом платье

В Каннах сегодня звезды демонстрируют очень сексуальные образы.

44-летняя Диана Крюгер вышла на красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля в роскошном образе от Armani Prive.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Черное платье с пышной юбкой в верхней части состояло из из двух полосок ткани, которые едва прикрывали грудь актрисы.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Свой образ звезда дополнила бриллиантовыми серьгами и двумя перстнями.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Но не только Диана сегодня поразила зрителей смелым нарядом. Софи Марсо надела элегантное белое платье с черной вставкой, асимметричной проймой и небольшим шлейфом, которое очень ей шло, но не надела под него нижнее белье.

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

А топ-модель Ева Герцигова надела топ, который очень глубоко обнажил ее грудь.

Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

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