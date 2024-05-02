Очень откровенно: Эмили Ратажковски в нижнем белье сверкнула ягодицами

Модель поделилась серией откровенных снимков.
32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер – Эмили Ратажковски – устроила импровизированную фотосессию у себя в ванной и показала результат в своем Instagram.
Модель позировала в одних лишь голубых стрингах, в которых засветила свои подтянутые ягодицы, и в белом халате. Грудь Эмили прикрывала руками.
Напомним, ранее Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци, когда прогуливалась по Нью-Йорку. Звезду подловили фотографы, когда она шла по одной из шумных улиц города в леопардовой юбке с рюшем и белом топе.
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