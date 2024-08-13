Очень откровенно: Холли Берри без белья и в "голом" платье появилась на премьере комедийного триллера

Образ актрисы вовсе не был вульгарным, а наоборот – соблазнительным и сексуальным.

Холли Берри посетила премьеру фильма от Netflix "Союз" (The Union), в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в Египетском театре в Лос-Анджелесе.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления откровенный аутфит. На ней было короткое черное прозрачное платье с кружевом, V-образным декольте и импровизированным боди. Под нарядом не было нижнего белья.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли смело позировала перед фотокамерами, демонстрируя свою сексуальную фигуру с разных ракурсов.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

Лук Берри дополнила черными туфлями с ремешками и на шпильках, укладкой с локонами длины каре, макияжем в бронзово-коричневых оттенках, серьгами с камнями в виде змей и золотыми кольцами.

Холли Берри / Фото: Associated Press

На красной дорожке вместе с Берри позировал и ее коллега по фильму Марк Уолберг.

Марк Уолберг и Холли Берри / Фото: Associated Press

Комедийный экшен рассказывает историю о том, как фирма The Union поручает герою Уолберга вернуть украденное письмо, содержащее данные обо всей шпионской сети. В это дело он вовлекает свою бывшую школьную подругу.

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